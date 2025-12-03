Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев прокомментировал информацию об обнаружении допинга у казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает BAQ.KZ.

Алимханулы должен был 7 декабря в Сан-Антонио провести объединительный поединок против обладателя пояса WBA Эрисланди Лары, однако ситуация с допинг-контролем поставила бой под угрозу. У боксера был выявлен мельдоний.

"С выводами мы бы не спешили. Я предлагаю, чтобы полностью завершилось все это антидопинговое расследование. И те последствия, которые предстоят, я думаю, что будут выяснены после этих итогов. В свою очередь, Министерство туризма и спорта не останется в стороне, готова оказать поддержку в лице привлечения к этому вопросу, если будет необходимость такая международных экспертов и людей, которые в правом поле могут дать этому оценку.

Будет ли пересмотр титул: еще раз говорю, все результаты и последствия, которые связаны с тем фактом, который был обнаружен, будут известны только после того, как окончательно будет принято решение по поводу того, как к нему допинг этот попал. Все объяснения должен представить сам спортсмен и его команда", - сказал вице-министр в кулуарах Мажилиса.

Свой последний бой боскер провёл 5 апреля в Астане. Тогда он нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде и успешно защитил оба чемпионских пояса.