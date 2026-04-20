В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км

В Жамбылской области продолжается реконструкция магистрального канала «Исмаил» протяжённостью 9,2 километра, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В ведомстве сообщили, что работы на объекте стартовали в январе этого года, и на сегодняшний день уже обновлён участок длиной 2,5 километра.

Проект предусматривает бетонирование канала, установку водовыпусков, перегораживающих сооружений и ливневых спусков, а также строительство гидропоста. Все эти меры направлены на повышение эффективности водоснабжения и снижение потерь воды.

В ведомстве подчеркнули, что канал «Исмаил» играет важную роль в обеспечении орошаемых земель Жамбылского района водой из реки Аса. Его пропускная способность составляет 6 кубометров в секунду. После завершения реконструкции подача воды улучшится на площади 1454 гектаров, что положительно скажется на работе аграриев.

Как сообщил представитель подрядной организации Ерлан Оразбаев, на объекте задействованы 35 человек и 19 единиц техники. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца текущего года. При этом в поливной период реконструкция не остановится: для бесперебойного водоснабжения фермеров строится временный канал.