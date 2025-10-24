В Акорде прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул историческое значение этого праздника и достижения государства за годы независимости.

"Эту дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа", — заявил глава государства, добавив, что именно 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Президент отметил, что в этот день "ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух".

Токаев поздравил казахстанцев с главным национальным праздником и подчеркнул важность сохранения и укрепления независимости: "Несомненно, Независимость — это высшая ценность, сберечь и укрепить которую – священный долг каждого казахстанца. Суверенитет – яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа".

Президент также обратился к урокам истории и необходимости уверенного движения вперёд: "Выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: „Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады“ („Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов“). Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем".

Глава государства подчеркнул достижения Казахстана за годы независимости: "Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны. Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания. Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение".

"Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем", - добавил Президент.

Он также отметил реформы последних лет, направленные на повышение благосостояния населения и укрепление институтов государства: "С 2019 года проводятся масштабные реформы. Казахстан вступил на путь обновления. По результатам общенационального референдума в Конституцию были внесены изменения. Расширились полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Учрежден Конституционный суд. Институт Уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Это стало важным шагом на пути укрепления справедливости в обществе".