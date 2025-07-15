Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости максимально эффективно использовать географическое положение страны и наращивать транзитный потенциал. Об этом он сказал на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.

"Железные дороги Казахстана работают на пределе пропускной способности. За последние пять лет объём транзита вырос на 50%, а по Транскаспийскому маршруту - в шесть раз. Мы не должны упустить конкурентное преимущество, которое имеем", - подчеркнул глава кабмина.

По словам премьер-министра, только в прошлом году через Казахстан было перевезено 4,5 млн тонн грузов из Китая в Европу. Сейчас ведётся масштабная работа по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, особенно на границе с Китаем.

В 2025 году планируется сдать вторые пути на участке Достык–Мойынты, а также обводную железнодорожную линию вокруг Алматы. В следующем году начнётся реализация новых направлений: Дарбаза–Мактарал, Мойынты–Кызылжар и Бахты–Аягоз. Это позволит нарастить пропускную способность до 10 млн тонн в год.

Кроме того, активно внедряются цифровые решения - например, платформа TEZ Customs, которая сократила время таможенного оформления транзитных деклараций с 3 часов до 30 минут.

В июне 2025 года в порту Актау запущен контейнерный хаб, который стал важной частью Транскаспийского маршрута и усилил позиции Казахстана как транзитного звена между Востоком и Западом.

Также начата реализация проекта автокоридора "Центр–Запад" (Астана – Аркалык – Иргиз), который позволит устранить транспортную изоляцию нескольких регионов и даст импульс их развитию.