2022 год стал рубежом в новейшей истории Казахстана. Именно тогда, на фоне глобальных турбулентностей, начался глубокий процесс осмысления и обновления национальной идентичности. Об этом в своей новой статье, опубликованной в газете "Время" подробно рассказал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев. По его словам, вызовы цифровой эпохи и геополитической нестабильности поставили перед страной вопрос принципиального характера: какое место займет Казахстан в глобальном устройстве мира XXI века?

Ответ на этот вопрос уже формируется благодаря системной политике Президента Касым-Жомарта Токаева. По мнению Ашимбаева, Казахстан не просто сохранил устойчивость, но стал "островом стабильности" в неспокойном регионе, уверенно развиваясь на стыке интересов крупнейших мировых игроков - Китая, России, Европейского Союза и глобального Юга.

"Благодаря продуманным и системным шагам Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, у нас хорошие позиции. Мы по-прежнему остаемся большим островом стабильности в окружающем штормовом море. У нас нет врагов, мы дружим со всеми, сохраняя и отстаивая свою точку зрения и интересы. Мы все увереннее заявляем о себе как о важном логистическом звене на новом Шелковом пути между Восточной Азией и Европой. В окружении геополитических гигантов – России, Китая и глобального Юга мы не просто сохраняем свое лицо, но и развиваемся в значимую региональную силу", - отмечает спикер Сената.

Новый внешнеполитический курс страны уже получил международное признание: летом 2024 года тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Казахстан больше не в центре периферии, а в центре всего".

Однако внутренняя трансформация - не менее важна. Ашимбаев подчеркивает: в то время как многие государства уходят в прошлое, реагируя на кризис идентичности ростом радикализма и ксенофобии, Казахстан выбирает путь в будущее - через культурную интеграцию, внутреннюю солидарность и создание новой идентичности, объединяющей, но не ассимилирующей.