На форуме Digital Bridge 2025 в финале Astana Hub Battle была представлена платформа WeGlobal AI, разработанная в Казахстане. Она сочетает психологическую и академическую поддержку школьников, помогая вовремя выявлять подростков, находящихся в депрессии или кризисном состоянии, передает BAQ.KZ.

По словам соосновательницы Камилы Сакен, идея стартапа родилась из реального кейса: в небольшой школе 15-летняя ученица Аружан снаружи ничем не отличалась от сверстников, но страдала от глубокой депрессии и даже совершала попытки суицида. Об этом не знали ни педагоги, ни школьный психолог, который, как и во многих учебных заведениях, работает с сотнями учеников одновременно. Выявить проблему удалось только после подключения платформы. Тогда школьный психолог заметил тревожные сигналы и пригласил девочку на беседу, где обнаружил у неё шрамы на запястье.

"Только в одном районе, где мы работаем, система выявила 539 учеников с глубокой депрессией, о которых школы даже не подозревали", — подчеркнула Камила.

Платформа WeGlobal AI работает просто: после подписки школы ученики получают мобильное приложение, где проходят психологические тесты, делятся своими образовательными планами и академическими трудностями. Система анализирует данные и формирует рекомендации для педагогов, помогая выделить тех, кто нуждается в помощи. При этом вся бумажная работа автоматизируется.

Кроме того, на основе академического блока стартап предлагает ученикам дополнительные образовательные продукты - курсы английского языка, подготовки к университетам и SAT-экзаменам. Этот upsell-механизм и стал основной бизнес-моделью. Только собственная онлайн-школа WeGlobal AI сейчас генерирует около 330 тысяч долларов в месяц, а недавний офлайн-ивент для подписанных школ в Алматы принес ещё 42 тысячи долларов при конверсии 22%.

Работающий с конца 2023 года стартап начал с Казахстана, где количество школ-клиентов за год выросло с 8 до 800. Соосновательница Камила Сакен подчёркивает, что их цель - масштабироваться в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), где рынок оценивается в 2 миллиарда долларов.