В Казахстане отмечают День пожарного. В этом году дата совпала с 30-летием Министерства по чрезвычайным ситуациям – ведомства, которое объединяет тысячи спасателей по всей стране. Для них это не просто дата в календаре, а напоминание о службе, где тревога может прозвучать в любую минуту.

В столичной пожарной части №23, расположенной в районе Сарайшык, службу несёт сержант гражданской защиты Рустем Садвакасов. Уже восемь лет он работает в системе, где каждое утро начинается с проверки техники, снаряжения и готовности к выезду, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Профессию он выбрал осознанно – после армии решил посвятить себя делу, требующему дисциплины и ответственности.

Тесная часть в Заречном. Первые шаги в профессии

Часть, в которой служит Рустем, год назад переехала в новое модульное здание. Просторные помещения, современная техника и учебные классы – всё сделано для оперативности. Контраст со старым зданием в Заречном заметен сразу. Тогда пожарные работали в тесных условиях и со старой техникой, но, как вспоминает пожарный, это не мешало им выполнять задачи.

"Когда я только начинал работать, у нас была старая пожарная часть, она находилась в микрорайоне Заречный. У нас была старая техника, старая часть. Условия, конечно, оставляли желать лучшего. Но сейчас, уже спустя год, как мы переехали в новую пожарную часть №23, часть, которую построили, она модульная. Здесь все условия для комфортной работы у нас. У нас новая техника – в боевом расчете три машины", — рассказывает пожарный.

Нахожусь дома условно

Пожарные работают по графику сутки через трое, как, признаёт Рустем, реальных выходных не бывает. В случае крупного возгорания на помощь вызывают и параллельную смену. Даже в нерабочие дни они остаются на связи – готовы прибыть в часть в течение часа.

"Мы работаем сутки через трое, но это не значит, что сутки работаем – и трое полноценно отдыхаем. Бывает, вызывают по тревоге. Сегодня, например, дежурит второй караул, но если случается крупный пожар, подключают и параллельную смену. Мы всегда на связи – должны будем прибыть в течение часа при объявлении тревоги", — объясняет Рустем Садвакасов.

Он перечисляет распорядок смены: прием техники в 8 утра, проверка воды и вооружения, теоритические занятия, выезды на объекты – детские сады, школы, поликлиники - для изучения планировки, затем нормативы, строевая, корректировка оперативных карточек, проверка гидрантов.

На фоне этого режима бытовое разделение смены на "работу" и "выходные" выглядят условностью.

Крупный пожар в области Абай: десять дней тушения

Родом спасатель из Абайской области – региона, где расстояния между сёлами велики, пожарные часто работают бок о бок с местными жителями. В таких условия, отмечает он, рождается особое чувство взаимовыручки. Люди не ждут помощи, а выходят тушить огонь сами, плечом к плечу с пожарными.

Особенно сложными остаются степные пожарные. В открытой местности направление ветра может меняться за секунды, и тогда даже небольшой очаг превращается в серьёзную угрозу. Это требует не только физической силы, но и хладнокровного расчёта.

Самым сложным испытанием для спасателя стали лесные пожары его родной области. Подразделения трудились круглосуточно, в условиях сильного ветра и сухой погоды.

"Когда началось сильное возгорание в Абайской области, нас подняли по тревоге. Мы приехали в часть, быстро собрались и буквально через час были в дороге. По прибытию сразу мы сразу же заправились водой и поехали к очагу. Тушили день и ночь. Весь процесс тушения осложняло сильное порывистое пламя, пожар был верховой. Огонь распространялся стремительно, техника работала на пределе, а усталость не давала о себе знать до тех пор, пока пожар не был локализован", — вспоминает герой.

Эти дни, по его словам, стали настоящей проверкой на сплочённость. Про этот эпизод он рассказывает спокойно, но с четким пониманием масштаба.

"Над тушением пожара работали все подразделения Казахстана. Каждый из присутствующих понимал: нужно спасти больше леса. Я полностью уверен, что каждый боец, который там был, выложился на максимум", — говорит Рустем.

В начале сложно, но потом привыкаешь

Физическая подготовка для пожарного не просто требование – необходимость. Вес обмундирования и оборудования достигает нескольких десятков килограммов, а на полное снаряжение отводится всего 19 секунд. Это не цифра из инструкций, а реальный норматив, от которого порой зависит жизнь людей.

"Мы всегда этого придерживаемся, неважно какого масштаба пожар. Каждая секунда стоит на счету – этого правила мы придерживаемся всегда. Жизнь людей - это то, что действительно важно", — говорит он.

Пожарные должны быть психологами

Рустем Садвакасов рассказывает, что не все вызовы бывают крупными, но каждый требует собранности. Иногда приходится работать не только с огнём, но и с человеческими эмоциями – успокаивать тех, кто оказался рядом с очагом возгорания.

"Иногда люди на пожаре паникуют сильнее, чем разгорается пламя. Ты ещё не успел разложить оборудование, а уже видишь в глазах страх – и понимаешь, что сейчас нужно не тушить огонь, а в первую очередь вернуть человеку спокойствие", — говорит он.

В такие моменты пожарный становится не только спасателем, но и тем, кто первым возвращает ощущение реальности туда, где ещё мгновение назад было только оцепенение.

Переживание семьи и родных

После тяжёлых выездов вернуться к обычному ритму непросто. Дома пожарные стараются не обсуждать пережитое, но, как признаётся Рустем, близкие всегда чувствуют, когда день выдался особенно трудным. Семьи спасателей становятся для них точкой опоры, где можно восстановить силы и сохранить внутреннее равновесие.

"Мы редко рассказываем дома, что случается на выездах – не потому, что скрываем, просто не хотим тревожить своих. Но семья всё равно чувствует: по тому, как ты вошёл, как снял сапоги, как молчишь за ужином. И в такие моменты одного их присутствия достаточно – ты не просишь поддержки вслух, но знаешь, что тебя ждут, что за тебя переживают, и именно это удерживает от внутреннего выгорания", — говорит Рустем.

Тишина после трагедии

После каждого выезда наступает короткий момент тишины – время, когда осознаешь, что сделал всё возможное. В эти минуты, признаётся Рустем, приходит понимание, что служба пожарного – не просто профессия, а образ жизни, где нет случайных людей.

Для него День спасателя – не торжество и не выходной, а очередная дежурная смена. Это день, когда вновь звучит сигнал тревоги, и пожарные, не теряя секунды, занимают свои места. Быть на посту – это главное, что определяет их работу и смысл выбранного пути.