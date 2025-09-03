В Казахстане зафиксирован самый резкий месячный рост цен на мясо и птицу почти за полтора десятилетия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Data hub. По данным Бюро национальной статистики, в августе 2025 года стоимость этой категории товаров увеличилась в среднем на 3,2% по сравнению с июлем.

Это рекордный показатель с ноября 2011 года. За весь период до отметки в 3% цены подбирались всего дважды — в марте 2022-го (+3%) и в феврале 2017-го (+2,8%). Наибольший скачок произошёл по говядине: мясо на кости подорожало на 3,7%, бескостное — на 3,6%. Жая прибавила 3,5%, баранина с костями — 3,3%.

В Минсельхозе рост объясняют увеличением экспорта и тарифов, влияющих на себестоимость производства. Представители отрасли добавляют к этому системные проблемы животноводства, включая кадровый дефицит. В годовом выражении говядина подорожала почти на четверть: мясо на кости — на 23,2%, бескостное — на 24,8%. Аналогичная динамика наблюдается по баранине (+23,3%). При этом экспорт баранины за первое полугодие 2025 года вырос в 2,6 раза к прошлому году.