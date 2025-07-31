Мясо сайгака признано ценным диетическим продуктом, который может быть полезен как детям, так и взрослым. Об этом BAQ.KZ рассказала вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова, комментируя итоги масштабного исследования, проведённого по заказу Министерства экологии и природных ресурсов.

"Мясо сайгака — это натуральный источник легкоусвояемого белка, витаминов и микроэлементов. При условии правильной термической обработки и соблюдения всех санитарных норм его можно употреблять в пищу без опасений", — отметила Салханова.

По данным академии, 100 граммов мяса сайгака содержат:

20,1 г полноценного белка, включая все незаменимые аминокислоты (лейцин, лизин, фенилаланин);

9,2 г жира с преобладанием полезных моно- и полиненасыщенных жирных кислот;

163 ккал — умеренный уровень калорийности.

Кроме того, продукт богат витаминами D (9,2 мкг), A, E, B5, B3, а также железом (3,9 мг), цинком (6 мг), селеном, кальцием и магнием.

"Особенно выделяется содержание витамина D. В 100 граммах — почти вся суточная норма. Это уникальный показатель для наземных животных. Поэтому мясо сайгака может быть рекомендовано тем, у кого есть дефицит этого витамина — например, жителям северных регионов, беременным, детям и пожилым", — добавила Салханова.

По её словам, мясо подходит и тем, кто следит за питанием или занимается спортом:

"Оно помогает восстанавливать мышечную массу, содержит гемовое железо, легко усваивается и не такое жирное, как, например, баранина. Но важно помнить о разнообразии: ежедневное потребление не рекомендуется. Лучше чередовать его с мясом птицы, рыбой, продуктами из зерновых и бобовых", — рассказала она.

Что касается безопасности, то образцы мяса, исследованные в аккредитованной лаборатории, не показали присутствия антибиотиков, тяжёлых металлов, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

"Это значит, что мясо сайгака — экологически чистый и безопасный продукт, который может стать частью повседневного и даже лечебного рациона", — подчеркнула эксперт.

Интерес к продукту уже появился на практике. В Уральске началось экспериментальное производство варёно-копчёной колбасы из мяса сайгака.

"Когда началась исследовательская работа, я сам попробовал мясо. По вкусу оно напоминает баранину, но не такое жирное. Если появится спрос, колбасу могут начать производить на мясокомбинатах", — рассказал руководитель отдела охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Мадияр Имашев.

Он уточнил, что проект пока находится в экспериментальной фазе на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

По последним данным министерства, популяция сайгаков в Казахстане превысила 3,9 млн особей. Это в три раза больше, чем в советское время.

"Рост численности вызывает обеспокоенность среди фермеров — сайгаки конкурируют с домашним скотом за пастбища, повреждают посевы. Поэтому планируется выборочная регуляция популяции. Но при этом мясо животных будет перерабатываться и использоваться с пользой", — добавил Имашев.

Таким образом, сайгак — это не только символ казахстанской степи, но и потенциальный источник качественного и полезного белка. Специалисты подчёркивают, что при грамотном подходе его мясо может занять достойное место в рационе казахстанцев.