На 30 тысяч увеличилось число образовательных грантов в Казахстане

За последние пять лет количество образовательных госгрантов увеличилось почти на 30 тыс. и в 2025-2026 учебном году достигло 93 232. Из общего объема 77 084 гранта предусмотрено для обучения по программам бакалавриата, 13 229 – магистратуры и 2 919 – докторантуры.

Как сообщили в правительстве, дополнительные возможности для поступления создаются за счет грантов местных исполнительных органов, отраслевых объединений, высших учебных заведений и общественных фондов, что позволяет увеличить охват абитуриентов мерами образовательной поддержки.

Рост государственного образовательного заказа сопровождается внедрением новых финансовых инструментов. В стране действует льготное образовательное кредитование, а с 2025 года – накопительная система «Келешек», позволяющая семьям заранее формировать средства на обучение детей с государственной поддержкой. Этой возможностью уже воспользовались десятки тысяч семей.

Международное сотрудничество остается одним из ключевых направлений развития высшего образования. Сегодня в Казахстане действуют филиалы 32 зарубежных университетов из США, Великобритании, Китая, Германии, Франции, Южной Кореи, России и других стран. Для привлечения ведущих мировых вузов совершенствуется законодательство: упрощаются процедуры открытия филиалов, устанавливаются единые требования к их работе и усиливается государственный контроль. При этом обязательным условием остается сохранение национальной образовательной составляющей, включая изучение истории Казахстана и казахского языка.

Казахстанские университеты также расширяют свое присутствие за рубежом. Филиалы отечественных вузов открыты в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и России, что способствует продвижению национального образования и формированию общего академического пространства региона. Более половины вузов страны реализуют программы двойных дипломов совместно со 131 университетом из 24 государств. Одним из успешных примеров стало партнерство Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева с Университетом Аризоны, в рамках которого в 2026 году состоялся первый выпуск студентов.

Растущее качество отечественного высшего образования подтверждается позициями в международных рейтингах. В QS World University Rankings 2026 представлены 20 казахстанских вузов, а в Times Higher Education 2026 пять университетов страны вошли в число лучших в мире. Nazarbayev University впервые занял место в группе 500 ведущих университетов.

Не менее важным направлением остается создание современной студенческой инфраструктуры. За последние годы в стране введены десятки новых общежитий, благодаря чему дефицит мест значительно сокращен в большинстве регионов. Так, за период 2018-2025 годы построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 281 общежитие на 72 125 мест, в том числе для студентов вузов – 182 общежития на 51 323 мест, для студентов колледжей – 99 общежитий на 20 802 мест.

Продолжается строительство новых объектов – согласно Концепции развития высшего образования и науки в 2023-2029 годы предусмотрено введение 70 тыс. новых койко-мест в общежитиях вузов (ежегодно по 10 тыс. мест). Для социально уязвимых категорий студентов предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки, включая компенсацию расходов на проживание.

Реализуемые меры формируют целостную систему развития высшего образования. Университеты становятся не только центрами подготовки кадров, но и площадками для научных исследований, международного сотрудничества и внедрения новых технологий.