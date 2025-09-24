На 97-м году жизни ушёл из жизни ветеран сельского хозяйства, Почётный ветеран Северо-Казахстанской области Зейнолла Олжабаевич Олжабаев, передает BAQ.KZ.

После выхода на заслуженный отдых он продолжил активную общественную и просветительскую деятельность — занимался исследованием родословных, написал историко-краеведческие труды, имеющие ценность для культурного наследия региона.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов выразил соболезнования родным и близким ветерана: