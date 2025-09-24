На 97-м году жизни скончался почётный ветеран Северо-Казахстанской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 97-м году жизни ушёл из жизни ветеран сельского хозяйства, Почётный ветеран Северо-Казахстанской области Зейнолла Олжабаевич Олжабаев, передает BAQ.KZ.
После выхода на заслуженный отдых он продолжил активную общественную и просветительскую деятельность — занимался исследованием родословных, написал историко-краеведческие труды, имеющие ценность для культурного наследия региона.
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов выразил соболезнования родным и близким ветерана:
"Жизнь Зейноллы Олжабаевича — это яркий пример преданного служения Родине, добросовестного труда, высокой гражданской ответственности и духовного лидерства. Он посвятил всю свою трудовую деятельность развитию сельского хозяйства родного края. Работал зоотехником, главным зоотехником, заместителем начальника районного управления сельского хозяйства. Четырежды избирался депутатом районного Совета, был активным участником общественно-политической жизни. Светлая память о нём навсегда сохранится в истории нашей области".
Самое читаемое
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Виновных в росте цен на мясо накажут – Шаккалиев
- Плохое питание довело мангистаусца до реанимации
- Немецкая полиция задержала разыскиваемого экс-прокурора Казахстана