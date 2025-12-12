В области Жетысу проводится комплексная работа по улучшению сервиса, безопасности и инфраструктуры на курорте Алаколь. Об этом сообщил аким региона Бейбит Исабаев, отвечая на вопросы журналистов о готовности туристической зоны к предстоящему сезону, передаёт BAQ.KZ.

Глава области напомнил, что ранее президент жёстко раскритиковал низкий уровень сервиса и безопасности на курортах и потребовал в кратчайшие сроки навести порядок, а также привлечь виновных к ответственности.

По словам акима, за прошедшее время в Алакольской зоне были реализованы и продолжаются ключевые инфраструктурные проекты. В частности, завершён ремонт автомобильной дороги, обновлена взлётно посадочная полоса аэропорта Ушарал. Кроме того, начато строительство канализационно очистных сооружений, а также реализуются берегоукрепительные работы.

Для системного обслуживания территории созданы коммунальное предприятие "Алаколь-Тазалык". Также, как отметил Исабаев, в прошлом году маслихатом области Жетісу был утверждён порядок общего пользования водными ресурсами, что позволило урегулировать вопросы доступа и безопасности на побережье.

"Одним словом, к предстоящему туристическому сезону ситуация на Алаколе будет лучше, чем в прошлом году. Я в этом уверен", — заявил аким области.

Отвечая на вопрос о персональной ответственности должностных лиц, Бейбит Исабаев подтвердил, что меры дисциплинарного воздействия были приняты.

"Ответственные государственные чиновники наказаны. Мой заместитель получил строгий выговор, аким района также наказан строгим выговором. Руководители ряда областных управлений понесли аналогичную дисциплинарную ответственность", — сообщил он.

Власти региона заверили, что работа по повышению качества туристических услуг, безопасности и комфорта на курорте Алаколь будет продолжена в течение всего сезона.