На Astana International Forum обсудят будущее финансов Центральной Азии
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Одной из ключевых тем предстоящего Astana International Forum, который пройдет в Астане 29–30 мая станет приток долгосрочного капитала в регион Центральной Азии. Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров отметил, что Казахстан всё увереннее формирует репутацию окна для международных инвестиций и платформы для устойчивых партнёрств с глобальным бизнесом, передаёт BAQ.KZ.
По словам спикера, многие развивающиеся страны, включая Центральную Азию конкурируют за инвестиции, стремясь обеспечить стабильные, прозрачные и предсказуемые условия для бизнеса. Он отмечает, Казахстан в этом направлении продвигается планомерно, делая ставку на улучшение инвестиционного климата и институциональную инфраструктуру.
"У Казахстана и Центральной Азии в целом, есть множество преимуществ, например, богатые природные ресурсы, стратегическое расположение между Азией и Европой, молодое образованное население и растущий внутренний спрос. Это делает регион интересным для тех, кто ищет новые точки роста. Однако для привлечения долгосрочных инвестиций нужно создавать понятные правила ведения бизнеса, усиливать защиту прав инвесторов и развивать собственные финансовые рынки", — считает он.
По его словам, в этом контексте ключевую роль играет МФЦА, который предоставляет бизнесу уникальные условия: юрисдикцию на базе английского общего права, собственный суд, международный арбитраж и фондовую биржу. Стоит отметить, сегодня в центре зарегистрировано более 3 800 компаний из более 80 стран мира, включая США, Великобританию, Китай, страны Ближнего Востока и СНГ.
Особое внимание уделяется развитию "Среднего коридора" — транспортно-логистического маршрута, соединяющего рынки Азии и Европы. Так, 12 мая казахстанская Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group подписали соглашение по проекту универсального терминала "Саржа" в порту Курык. По словам спикера, его мощность планируется довести до 10 млн тонн к 2030 году.
"Доверие — один из фундаментальных факторов для инвесторов, которые вкладывают свои деньги в проекты, тем более в чужих для них странах. Путь к притоку долгосрочного капитала — это марафон, а не спринт. Центральная Азия уверенно идет по этому пути, и уже имеющийся интерес инвесторов показывает, что потенциал у нашего региона есть, и он большой", — подчеркнул Бектуров.
По словам управляющего МФЦА, в рамках AIF-2025 будут обсуждаться и другие аспекты укрепления инвестиционной привлекательности региона: от защиты прав инвесторов до формирования глобальных логистических альянсов и развития финансовых рынков.
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