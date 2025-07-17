  • 17 Июля, 15:23
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На Атырауском НПЗ устранили источник зловония

От объекта страдали экология и воздух.

Сегодня, 14:16
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: pexels.com

На территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" завершены работы по ликвидации старой нефтеловушки РЕКС -одного из объектов, долгие годы вызывавших неприятный запах и негативно влиявших на окружающую среду, передает BAQ.KZ.

Сооружение, построенное еще в 1945 году, занимало площадь 1 000 квадратных метров, а его проектный объем составлял более 6 тысяч кубометров. В октябре 2024 года начались работы по опорожнению отстойника. Всего с площадки было вывезено 7 100 тонн отходов.

В апреле 2025 года нефтеловушка была полностью демонтирована.

По информации АНПЗ, ликвидация РЕКСа стала частью плана по модернизации инфраструктуры и снижению экологической нагрузки на регион. На освободившемся месте планируется строительство буферных емкостей и малой конденсатной станции для приема и временного хранения стоков в случае внештатных ситуаций.

Ранее, в 2023 году, в рамках экологического проекта Tazalyq на заводе были ликвидированы пять открытых бассейнов механических очистных сооружений. Шестой, аварийный амбар, был закрыт навесной конструкцией.

В компании подчеркивают, что реализуемые меры направлены на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения города Атырау.

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