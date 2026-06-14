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  • На автодороге «Шымкент – граница Узбекистана» выявили дефект покрытия

На автодороге «Шымкент – граница Узбекистана» выявили дефект покрытия

Теперь на участке проводятся профилактические работы на бетонном покрытии.

Сегодня 2026, 03:10
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня 2026, 03:10
Сегодня 2026, 03:10
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Фото: КазАвтоЖол

В ходе мониторинга состояния автомобильных дорог сотрудники Туркестанского областного филиала ТОО «ҚАЖсервис» выявили дефект цементобетонного покрытия на 718-м км автомобильной дороги республиканского значения KZ13-03 «Шымкент – граница Республики Узбекистан (п/п Жібек жолы)» по направлению Шымкент – Сарыағаш.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дальнейшего развития дефекта на участке оперативно организованы профилактические работы. Специалистами проводится обследование состояния покрытия, а также принимаются необходимые меры по восстановлению проезжей части.

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки, безопасность движения обеспечивается дорожными службами. Водителей просят соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и быть внимательными при проезде данного участка.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» отмечает, что в летний период дорожными службами на постоянной основе проводится мониторинг цементобетонных покрытий на республиканских трассах. Такие профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять возможные дефекты, оперативно принимать меры и обеспечивать безопасный проезд для участников дорожного движения.

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