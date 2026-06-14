На Большом Алматинском пике спасли троих туристов
Один из молодых людей жаловался на ухудшение самочувствия и признаки горной болезни.
Сегодня 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
96Фото: МЧС РК
На Большом Алматинском пике на высоте 3680 метров трое молодых людей 2005–2006 годов рождения не смогли самостоятельно спуститься с горы и нуждались в помощи спасателей.
На помощь оперативно выдвинулись сотрудники Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК. Спасатели пешим ходом через ущелье Проходное добрались до туристов.
Один из молодых людей жаловался на ухудшение самочувствия и признаки горной болезни. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего обеспечили безопасный спуск всей группы с горной местности.
МЧС напоминает: при подъеме в горной местности важно рассчитывать свои силы, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.
Самое читаемое
- На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?
- «У меня пятеро детей»: Багдат Мусин признался, что его пугает не ИИ, а будущее людей
- Пожизненного оказалось мало: экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы
- «Если бы я затормозил, умер бы сам»: в суде показали новые признания Сарсемалиева
- Нефтяной регион без работы: Мангистау стал лидером по безработице среди женщин