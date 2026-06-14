На Большом Алматинском пике спасли троих туристов

На Большом Алматинском пике на высоте 3680 метров трое молодых людей 2005–2006 годов рождения не смогли самостоятельно спуститься с горы и нуждались в помощи спасателей.

На помощь оперативно выдвинулись сотрудники Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК. Спасатели пешим ходом через ущелье Проходное добрались до туристов.

Один из молодых людей жаловался на ухудшение самочувствия и признаки горной болезни. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего обеспечили безопасный спуск всей группы с горной местности.

МЧС напоминает: при подъеме в горной местности важно рассчитывать свои силы, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.