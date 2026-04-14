В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, раскрыли данные по оценочной стоимости стартап-экосистемы страны. По данным министерства, Astana Hub завершил 2025 год с рекордными показателями. Так экспорт IT-услуг резидентов хаба составил 633,8 млн долларов, а совокупный доход превысил 1,7 млрд долларов, при этом было создано более 32 тысячи рабочих мест. Подробнее читайте в обзоре.

По итогам 2025 года Казахстан экспортировал IT-услуги в 111 стран, что на 25 государств больше по сравнению с 2024 годом, при этом решения участников Astana Hub в основном продавались на рынках США, России, Кипра, Великобритании, Ирландии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, Узбекистана и Швейцарии.

«Общее число экспортноориентированных компаний достигло 537. Основные направления экспортной деятельности охватывают SoftDev, GameDev, FinTech, AI & Big Data, Smart City, e-commerce, Data Center и IT-school, что отражает диверсификацию продуктов и устойчивое укрепление позиций казахстанских IT-компаний на глобальном рынке. Экспорт IT-услуг по итогам 2025 года достиг 1 млрд долларов (в 2024 году - 690 млн долларов), что подтверждает устойчивый выход казахстанских компаний на внешние рынки. Поддержка стартапов осуществляется через акселерационные и инкубационные программы, а также развитие венчурной инфраструктуры», - сообщила руководитель управления по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Айнур Альмуханова.

Также по данным МИИЦР, на сегодняшний день в рамках экосистемы Astana Hub действует 20 региональных и 4 международных хаба. Через международные хабы на зарубежные рынки выведено более 100 казахстанских стартапов.

Напомним, что в 2025 году в Казахстане появился первый в нашем регионе технологический единорог - Higgsfield.ai.

Более 150 стартапов и IT-компаний исключили из Astana Hub

В течение 2025 года к кластеру присоединились около 700 новых компаний, увеличив общее число участников до более чем 2 тысяч, включая свыше 490 компаний с иностранным участием.

«Рост сопровождается повышением требований к качеству. В Astana Hub выстроена система регулярного мониторинга участников, которая позволяет отслеживать фактическую деятельность компаний и их соответствие заявленным технологическим направлениям», - сообщили в министерстве.

При этом есть компании и стартапы, которые покинули хаб.

«За последние два года из Astana Hub были исключены более 150 стартапов и IT-компаний, не соответствовавших установленным требованиям, что автоматически влечет за собой утрату налоговых преференций», - добавили в МИИЦР.

Сколько венчурных фондов инвестировали в Казахстане

По данным свежего отчета RISE Research по венчурному рынку Центральной Азии объём венчурных инвестиций в Казахстане в 2025 году составил 209 млн долларов США против 71 млн долларов в 2024 году, то есть рынок показал рост в четыре раза за год. Львиную долю забрал из этого объема все тот же Higgsfield.

«Существенную часть этого объёма обеспечил раунд Series A компании Higgsfield в размере 130 млн долларов, по итогам которого проект стал первым казахстанским технологическим «единорогом» с оценкой порядка 1,3 млрд долларов, а совокупная рыночная капитализация венчурно финансируемых стартапов страны достигла 2,2 млрд долларов», - говорится в ответе ведомства.

При этом даже без учёта сделки с Higgsfield, объём инвестиций вырос до 79 млн долларов, а оценка остальной части экосистемы увеличилась до 860 млн долларов, что на 21% выше, чем было годом ранее.

При этом согласно отчету RISE Research больше всего инвесторов привлекают стартапы на старте. Так, в 2025 году 57% сделок пришлось на раунды preseed. На seed пришлось 25%, и на preA – 13,6%. На зрелые стартапы Series A всего около 5% и выше. При этом в министерстве отметали, что наблюдается увеличение сделок по более зрелым проектам и на более поздних стадиях.