Национальный фонд Казахстана продолжает приносить прибыль. По данным Национального банка, к середине 2025 года валютные активы фонда достигли 60,3 миллиарда долларов. Эти средства не просто лежат на счёте — они работают. Как пояснили в Нацбанке в ответ на официальный запрос BAQ.KZ, деньги фонда инвестируются в разные финансовые инструменты — от американских облигаций до акций и золота.

Как устроен фонд?

У Национального фонда есть два основных направления — стабилизационный и накопительный портфели.

Стабилизационный портфель отвечает за ликвидность, то есть возможность быстро использовать средства при необходимости. Он в основном состоит из краткосрочных облигаций США.

Накопительный портфель — это долгосрочные инвестиции. Он более разнообразен и включает:

государственные облигации развитых стран — более 29%,

гособлигации развивающихся стран — до 21%,

корпоративные облигации — до 10%,

акции — от 30 до 35%,

альтернативные инструменты (например, хедж-фонды) — до 5%,

золото — около 5%.

Сколько заработали?

По итогам 2024 года доходность инвестиций фонда составила 7,59%, что дало около 4,6 млрд долларов прибыли. В первом полугодии 2025 года этот показатель даже вырос — доходность составила 7,84%, а сумма — 4,7 млрд долларов.

При этом в Национальном банке подчёркивают, что предсказать, сколько именно фонд заработает в будущем, невозможно — всё зависит от рыночной ситуации.

"Годовой доход напрямую зависит от рыночных условий. Поэтому заранее точно прогнозировать его нельзя", — пояснили в Нацбанке.

Национальный фонд остаётся одним из ключевых финансовых инструментов стабильности и устойчивости экономики Казахстана. За счёт грамотной диверсификации активов и консервативной стратегии он продолжает приносить стране стабильный доход даже в условиях переменчивого мирового рынка. Однако, как подчёркивает Национальный банк, инвестиционные результаты во многом зависят от глобальной конъюнктуры — и потому требуют постоянного мониторинга и гибкости в управлении.