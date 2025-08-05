На чём зарабатывает Национальный фонд Казахстана?
Инвестиционный доход за полгода — 4,7 млрд долларов.
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Национальный фонд Казахстана продолжает приносить прибыль. По данным Национального банка, к середине 2025 года валютные активы фонда достигли 60,3 миллиарда долларов. Эти средства не просто лежат на счёте — они работают. Как пояснили в Нацбанке в ответ на официальный запрос BAQ.KZ, деньги фонда инвестируются в разные финансовые инструменты — от американских облигаций до акций и золота.
Как устроен фонд?
У Национального фонда есть два основных направления — стабилизационный и накопительный портфели.
Стабилизационный портфель отвечает за ликвидность, то есть возможность быстро использовать средства при необходимости. Он в основном состоит из краткосрочных облигаций США.
Накопительный портфель — это долгосрочные инвестиции. Он более разнообразен и включает:
- государственные облигации развитых стран — более 29%,
- гособлигации развивающихся стран — до 21%,
- корпоративные облигации — до 10%,
- акции — от 30 до 35%,
- альтернативные инструменты (например, хедж-фонды) — до 5%,
- золото — около 5%.
Сколько заработали?
По итогам 2024 года доходность инвестиций фонда составила 7,59%, что дало около 4,6 млрд долларов прибыли. В первом полугодии 2025 года этот показатель даже вырос — доходность составила 7,84%, а сумма — 4,7 млрд долларов.
При этом в Национальном банке подчёркивают, что предсказать, сколько именно фонд заработает в будущем, невозможно — всё зависит от рыночной ситуации.
"Годовой доход напрямую зависит от рыночных условий. Поэтому заранее точно прогнозировать его нельзя", — пояснили в Нацбанке.
Национальный фонд остаётся одним из ключевых финансовых инструментов стабильности и устойчивости экономики Казахстана. За счёт грамотной диверсификации активов и консервативной стратегии он продолжает приносить стране стабильный доход даже в условиях переменчивого мирового рынка. Однако, как подчёркивает Национальный банк, инвестиционные результаты во многом зависят от глобальной конъюнктуры — и потому требуют постоянного мониторинга и гибкости в управлении.
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