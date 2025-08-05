На деньги коррупционеров обновляют сельские больницы в Жамбылской области
Речь идёт о реконструкции межрайонных многопрофильных центральных больниц в Меркенском и Таласском районах.
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2,4 миллиарда тенге из Специального государственного фонда направлены на модернизацию медицинской инфраструктуры в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.
Средства были выделены в рамках реализации поручений Президента по возврату незаконно выведенных активов и их использованию на социально значимые проекты.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, финансирование предусмотрено в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
Наибольшая часть средств — 2,3 млрд тенге направлена на обновление Таласской центральной больницы. Ещё 144,9 млн тенге выделены на капитальный ремонт приёмного отделения больницы в Мерке. Строительные работы на этом объекте находятся на завершающем этапе, сдача в эксплуатацию запланирована до конца года.
Всего в 2025 году на развитие системы здравоохранения в Жамбылской области за счёт возвращённых активов предусмотрено 2,8 млрд тенге.
Ранее сообщалось о строительстве двух новых врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждая из них рассчитана на 45 посещений в сутки.
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