2,4 миллиарда тенге из Специального государственного фонда направлены на модернизацию медицинской инфраструктуры в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Средства были выделены в рамках реализации поручений Президента по возврату незаконно выведенных активов и их использованию на социально значимые проекты.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, финансирование предусмотрено в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Наибольшая часть средств — 2,3 млрд тенге направлена на обновление Таласской центральной больницы. Ещё 144,9 млн тенге выделены на капитальный ремонт приёмного отделения больницы в Мерке. Строительные работы на этом объекте находятся на завершающем этапе, сдача в эксплуатацию запланирована до конца года.

Всего в 2025 году на развитие системы здравоохранения в Жамбылской области за счёт возвращённых активов предусмотрено 2,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о строительстве двух новых врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждая из них рассчитана на 45 посещений в сутки.