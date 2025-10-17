В Казахстане завершился республиканский оперативно-профилактический рейд "Перевозчик", по итогам которого выявлено более 13 тысяч нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок, передает BAQ.KZ.

Масштабная проверка проходила с 23 сентября по 6 октября текущего года. Цель — повышение безопасности дорожного движения и выявление незаконных перевозчиков.

За две недели проверили свыше 37 тысяч транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

В результате выявлено:

268 случаев управления транспортом в состоянии опьянения;

около 1,2 тысячи фактов эксплуатации технически неисправных автобусов и такси;

более 800 случаев отсутствия обязательного страхования;

более 700 нарушений режима труда и отдыха водителей.

Кроме того, пресечено более 500 фактов незаконных пассажирских перевозок, включая такси, работающие без разрешительных документов.

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля отмечает, что подобные рейды проводятся регулярно и уже позволили значительно сократить число ДТП с участием автобусов и такси. Однако, как подчеркнули в ведомстве, уровень дисциплины среди перевозчиков по-прежнему вызывает серьёзные опасения.

"Безопасность пассажиров должна быть в приоритете. Любой, кто выходит на линию, должен осознавать степень ответственности. Мы продолжим проверки до полного наведения порядка", — заявили в комитете.

Как сообщается, только за девять месяцев 2025 года с участием общественного транспорта произошло более 700 ДТП, в которых погибли 42 человека, более 900 получили ранения.