На дорогах Павлодарской области введено ограничение движения

Ограничение вводится для всех видов автотранспорта.

22 октября 2025 года в 22:00 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атамекен  – Иртышск – Русская Поляна" км 0-152,  уч. п.Атамекен-с. Иртышск, передаёт BAQ.KZ.

Открытие движения планируется 23 октября 2025 года в 06:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.

