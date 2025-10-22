На дорогах Павлодарской области введено ограничение движения
Ограничение вводится для всех видов автотранспорта.
Сегодня, 22:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
145Фото: Pixabay.com
22 октября 2025 года в 22:00 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атамекен – Иртышск – Русская Поляна" км 0-152, уч. п.Атамекен-с. Иртышск, передаёт BAQ.KZ.
Открытие движения планируется 23 октября 2025 года в 06:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.
Самое читаемое
- 18,2 миллиона тенге задолжали работникам в Жамбылской области
- Как Семей переживает самый масштабный ремонт теплосетей
- В Актобе выявили масштабное давление на малый бизнес
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- На Кашагане началось строительство двух заводов по переработке газа