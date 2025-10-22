22 октября 2025 года в 22:00 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атамекен – Иртышск – Русская Поляна" км 0-152, уч. п.Атамекен-с. Иртышск, передаёт BAQ.KZ.

Открытие движения планируется 23 октября 2025 года в 06:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.