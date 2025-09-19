В столице Филиппин, Маниле, 21 сентября состоится массовая акция протеста под названием "Марш триллиона песо". Тысячи людей выйдут на улицы, чтобы выразить своё возмущение коррупцией в государственных программах, направленных на защиту от наводнений, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным Greenpeace, из проектов по борьбе с наводнениями было похищено 17,6 миллиарда долларов. Такие суммы исчезли из государственных программ из-за действий чиновников и подрядчиков, что вызвало общественное возмущение.

Дату проведения акции выбрали неслучайно — 21 сентября 1972 года бывший диктатор Фердинанд Маркос ввёл военное положение, которое положило начало почти двадцатилетней диктатуре и массовой коррупции в стране. Нынешний президент Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший, сын бывшего лидера, выразил понимание протестующим и поделился своей позицией:

"Вы вините их за то, что они выходят на улицы? Если бы я не был президентом, я, может, вышел бы вместе с ними. Они имеют право быть в ярости. Я тоже злюсь. Мы все должны злиться, потому что то, что происходит, – безобразие", — сказал он.

Протестное движение поддержали гражданские и церковные организации. Накануне спикер палаты представителей Мартин Ромуальдес, двоюродный брат президента, подал в отставку после того, как строители обвинили около 30 депутатов и чиновников Министерства общественных работ во взятках.

В ответ на обвинения президент Маркос поручил специальной комиссии во главе с бывшим судьёй Верховного суда Андресом Рейесом провести проверку всех проектов по защите от наводнений за последние десять лет.