Антикоррупционные протесты на Филиппинах, переросшие в массовые беспорядки, завершились волной задержаний, передает BAQ.KZ. По данным МВД страны, арестованы 216 человек, включая несовершеннолетних, сообщает The Manila Times.

Ситуация вышла из-под контроля, когда участники акций начали поджигать автомобили, забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также грабить близлежащие здания, в том числе один из мотелей. Полиция задержала наиболее агрессивных протестующих на месте событий.

Министр внутренних дел Хуанито Ремулла резко осудил действия демонстрантов, назвав их "анархистами", и сравнил произошедшее с насильственными протестами в Непале и Индонезии. По его словам, действия некоторых участников, бросавших бутылки с зажигательной смесью в полицейских, могут квалифицироваться как покушение на убийство.

При этом министр подчеркнул, что в ответ на беспорядки полиция не применяла огнестрельное оружие, несмотря на сложность ситуации. Он заверил, что все задержанные понесут ответственность в соответствии с законом.