По меньшей мере пять человек стали жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего на юге Филиппин, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщают зарубежные СМИ, подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы у побережья страны. Эпицентр находился в 63 километрах к северо-востоку от города Мати, очаг залегал на глубине 53 километра.

Землетрясение вызвало серию оползней и нанесло ущерб инфраструктуре — пострадали школы, больницы и жилые дома. Власти объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами.

Позднее филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) сообщил о повторных подземных толчках магнитудой 6,9, эпицентр которых располагался вблизи города Манай. Угроза цунами была объявлена вновь.

Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы, уточняя данные о пострадавших и масштабах разрушений.