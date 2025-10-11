На Филиппинах мощное землетрясение унесло жизни пяти человек
Землетрясение вызвало серию оползней и нанесло ущерб инфраструктуре.
По меньшей мере пять человек стали жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего на юге Филиппин, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщают зарубежные СМИ, подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы у побережья страны. Эпицентр находился в 63 километрах к северо-востоку от города Мати, очаг залегал на глубине 53 километра.
Землетрясение вызвало серию оползней и нанесло ущерб инфраструктуре — пострадали школы, больницы и жилые дома. Власти объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами.
Позднее филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) сообщил о повторных подземных толчках магнитудой 6,9, эпицентр которых располагался вблизи города Манай. Угроза цунами была объявлена вновь.
Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы, уточняя данные о пострадавших и масштабах разрушений.
