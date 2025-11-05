Филиппинские военные подтвердили гибель шести военнослужащих ВВС страны в результате крушения вертолёта Super Huey в провинции Южный Агусан, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным Военно-воздушных сил Филиппин, обломки воздушного судна и тела экипажа были обнаружены во вторник в труднодоступной местности на юге архипелага.

Официальный представитель ВВС Мария Кристина Баско сообщила, что среди погибших — два пилота и четыре члена экипажа. Ранее сообщалось о пяти жертвах, однако уточнённые данные подтвердили, что на борту находились шесть человек.

Разбившийся вертолёт был частью группы из четырёх машин, направленных в пострадавшие районы для оценки ущерба от тайфуна "Калмаэги". Стихия принесла разрушения и человеческие жертвы — по состоянию на 4 ноября в результате удара тайфуна на Филиппинах погибли как минимум 26 человек.

Причины крушения пока устанавливаются, однако предварительные версии рассматривают возможность технической неисправности или неблагоприятных погодных условий, связанных с последствиями стихии. Военные выразили соболезнования семьям погибших и пообещали провести тщательное расследование трагедии.