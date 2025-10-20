  • 20 Октября, 09:44

На Филиппинах восемь человек погибли из-за тропического шторма

Двое жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сегодня, 08:30
Фото: The Watchers

На Филиппинах тропический шторм "Фэншэнь" унес жизни восьми человек, ещё двое считаются пропавшими без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

По данным представителя Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, пятеро погибли в муниципалитете Питого провинции Кесон, когда на их дом обрушилось дерево. Ещё трое человек стали жертвами стихии в регионе Западные Висайи в центральной части архипелага.

Спасатели продолжают поиски двух жителей, пропавших без вести после оползня в муниципалитете Кесон провинции Букиднон на юге страны.

Власти предупредили о возможных новых оползнях и наводнениях в горных районах и призвали жителей соблюдать меры безопасности.

