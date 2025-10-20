На Филиппинах тропический шторм "Фэншэнь" унес жизни восьми человек, ещё двое считаются пропавшими без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

По данным представителя Управления гражданской обороны Джуни Кастильо, пятеро погибли в муниципалитете Питого провинции Кесон, когда на их дом обрушилось дерево. Ещё трое человек стали жертвами стихии в регионе Западные Висайи в центральной части архипелага.

Спасатели продолжают поиски двух жителей, пропавших без вести после оползня в муниципалитете Кесон провинции Букиднон на юге страны.

Власти предупредили о возможных новых оползнях и наводнениях в горных районах и призвали жителей соблюдать меры безопасности.