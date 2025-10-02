На XVI Евразийском форуме KAZENERGY руководитель департамента нефтяных исследований ОПЕК Бехруз Байкализаде представил основные выводы доклада World Oil Outlook (WOO), сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что этот документ является важным исследованием, задающим ориентир для нового этапа развития энергетики.

"Это издание — ключевой справочник для энергетической отрасли", - сказал Байкалидзе.

Основные прогнозы и тенденции

По словам Байкализаде, подготовка WOO проходила на фоне высокой неопределённости в мировой экономике и политике. Эти факторы усилили вопросы и критику в отношении энергетической политики.

"С политической точки зрения некоторые страны пересматривают ключевые цели. Особенно это заметно в США и других развитых государствах", — сказал он.

Также важным фактором остаётся демография: мировое население увеличится примерно на 1,5 млрд человек, и основной рост придётся на города.

"К 2050 году в городах будет жить ещё 1,9 млрд человек. Урбанизация и экономический рост будут стимулировать рост спроса на энергию", — отметил Байкализаде.

В прогноз также включены технологические изменения — шаги, направленные на повышение эффективности и снижение затрат. Однако революционные технологические прорывы в расчёты пока не заложены.

Энергетический рынок: нефть, возобновляемые источники и электричество

Спрос на первичную энергию вырастет к 2050 году примерно на 23%. Нефть сохранит крупнейшую долю в мировой энергетике — около 30%.

К 2030 году спрос достигнет 130 млн барр./сутки, а к 2050 году — 123 млн барр./сутки. Основной рост обеспечат регионы с низкой добычей — +28 млн барр./сутки. В регионах с высокой добычей ожидается снижение — примерно на 8,5 млн барр./сутки.

В период 2025–2050 годов мировой нефтяной отрасли потребуется около 13,2 трлн долларов инвестиций, из которых в среднем 574 млрд долларов в год должны направляться на разведку и добычу (upstream).

Альтернативные сценарии

Доклад WOO 2025 предусматривает два сценария:

Технологический — приоритет технологиям и энергоэффективности. После 2035 года спрос на нефть начнёт снижаться, и к 2050 году составит около 106 млн барр./сутки.

Сценарий справедливого роста — приоритет развитию и доступности энергии. В этом случае спрос на нефть к 2050 году вырастет до 129 млн барр./сутки.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

