Редкие обитатели дикой природы всё чаще возвращаются в родные горы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqormany. В национальном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали снежных барсов, тянь-шаньских бурых медведей и каратауских архаров — животных, занесённых в Красную книгу Казахстана.

Экологи отмечают: численность этих видов растёт из года в год. Такой результат стал возможен благодаря усиленной охране, борьбе с браконьерством и сохранению естественной среды обитания. Специалисты уверены: комплексные меры позволят сохранить уникальное биоразнообразие южного Казахстана и укрепить популяции редких животных.