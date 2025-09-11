На фотоловушки в Казахстане попали медведи и снежный барс из Красной книги
Сегодня, 03:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:43Сегодня, 03:43
47
Редкие обитатели дикой природы всё чаще возвращаются в родные горы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqormany. В национальном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали снежных барсов, тянь-шаньских бурых медведей и каратауских архаров — животных, занесённых в Красную книгу Казахстана.
Экологи отмечают: численность этих видов растёт из года в год. Такой результат стал возможен благодаря усиленной охране, борьбе с браконьерством и сохранению естественной среды обитания. Специалисты уверены: комплексные меры позволят сохранить уникальное биоразнообразие южного Казахстана и укрепить популяции редких животных.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- В Непале супругу экс-премьера сожгли заживо в собственном доме