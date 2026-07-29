На границе Казахстана и России снова выстроились километровые очереди
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На пункте пропуска «Жайсан» – «Сагарчин» на казахстанско-российской границе вновь образовались многокилометровые очереди. Водители жалуются, что вынуждены часами, а иногда и сутками ждать проезда под 37-градусной жарой. Как сообщили местные СМИ, перед выходными очередь из фур растянулась примерно на четыре километра.
Многие перевозят скоропортящиеся продукты, а также автомобили, поэтому длительное ожидание грозит убытками. Водители рассказывают, что иногда проводят на границе больше суток, а за несколько часов продвигаются лишь на несколько сотен метров. Помимо грузовиков, в очередях стоят легковые автомобили с транзитными пассажирами из стран Центральной Азии, направляющимися в Россию.
Несмотря на заявления властей Казахстана и России о модернизации пунктов пропуска и увеличении их пропускной способности, ситуация на этом участке границы, по словам водителей, остается неизменной уже более года.
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