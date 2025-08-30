В августе на границе США и Мексики зафиксирован значительный рост числа нелегальных пересечений. По данным источников, ситуация во многом связана с мигрантами, депортированными в рамках миграционного ужесточения при администрации Дональда Трампа, которые пытаются вновь попасть в страну, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету New York Post.

Согласно предварительным данным, в августе пограничные службы задержали более 7200 нарушителей, что на 57% больше, чем в июле (4600 человек). Тем не менее этот показатель остаётся значительно ниже уровней времён администрации Джо Байдена: в августе 2024 года было задержано около 58000 мигрантов, а в августе 2023-го — более 132000, следует из статистики Таможенно-пограничной службы США.

В Министерстве внутренней безопасности США отметили, что рост вызван в основном попытками депортированных мигрантов вернуться в страну. По словам сотрудников Пограничной службы, усилилось и число случаев агрессивного поведения со стороны нарушителей.

В июле в калифорнийском секторе Сан-Диего агенты задержали нескольких человек, ранее депортированных за нелегальную работу на марихуановом плантаже. Крупная операция тогда привела к 361 аресту, а также спасению 14 детей, трудившихся на ферме.

В отличие от периода правления Байдена, нынешняя администрация отказалась от практики "поймал и отпустил". Теперь задержанных мигрантов либо немедленно возвращают в Мексику, либо передают Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) для депортации.