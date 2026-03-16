В Костанайской области конфисковано майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге. Такое решение принял областной суд после апелляции прокуратуры, передает BAQ.kz.

Попытку незаконного вывоза оборудования выявили 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» в районе Беймбета Майлина.

При проверке автомобиля, направлявшегося в Россию, обнаружили майнинговые серверы общим весом более 8 тонн.

В прокуратуре сообщили, что оборудование относится к категории товаров, которые подлежат экспортному контролю.

«Установлено, что майнинговые серверы относятся к специфическим товарам, на экспорт которых требуется лицензия. У ТОО “B2C mining” разрешительные документы отсутствовали», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.

По данному факту был составлен административный протокол по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд первой инстанции признал компанию виновной и назначил штраф 98 300 тенге, однако не применил дополнительную меру — конфискацию оборудования.

Прокуратура области не согласилась с этим решением и обратилась в апелляционную инстанцию.

«Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного суда, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства», — отметили в ведомстве.

По итогам рассмотрения апелляции суд принял решение конфисковать майнинговое оборудование стоимостью более 500 млн тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу. Конфискованное имущество будет передано государству в установленном порядке.