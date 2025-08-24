На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
По прогнозам, шторм обрушится в воскресенье.
Сегодня, 17:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
24Фото: Pixabay.com
К южному побережью острова Хайнань приближается тропический шторм "Кадзики", власти эвакуировали 20 тыс. человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
На данный момент на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта.
"Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно", - пишет агентство.
Утром скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань в воскресенье днем или вечером.
Самое читаемое
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Гражданина Нигерии два раза пытались выдворить из Казахстана: он игнорирует суд
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА