К южному побережью острова Хайнань приближается тропический шторм "Кадзики", власти эвакуировали 20 тыс. человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

На данный момент на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта.

"Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно", - пишет агентство.

Утром скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань в воскресенье днем или вечером.