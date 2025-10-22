На лицензированные хлебоприемные предприятия Казахстана поступило 6,7 млн тонн зерна нового урожая, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, общая емкость хранения зерна по республике превышает 30 млн тонн — из них более 13 млн тонн приходится на лицензированные хлебоприемные предприятия и около 17 млн тонн находятся у сельхозтоваропроизводителей.

"Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы к третьему классу отнесено 54%, к четвертому — 34%, к пятому классу и неклассной пшенице — 12%", — отметил Султанов.

Он добавил, что снижение доли зерна высших классов связано с погодными условиями в ходе уборочной кампании и всего вегетационного периода.