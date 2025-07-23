В Астане продолжается строительство комплексного депо для LRT, которое станет центральным элементом всей будущей системы. По данным компании CTS, на сегодняшний день готовность объекта составляет 50%, передает BAQ.KZ.

Комплексный центр будет включать в себя несколько ключевых объектов: центр управления, эксплуатационное и ремонтное депо, а также депо для локомотивов. Его запуск позволит централизованно контролировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всего подвижного состава LRT.

"На текущем этапе завершены основные железобетонные и металлоконструкционные работы в эксплуатационном и локомотивном депо. Ведётся монтаж внутренних перегородок.

Ввод в эксплуатацию Комплексного центра обеспечит круглосуточный контроль за движением поездов и состоянием всей инфраструктуры LRT, необходимой для стабильной работы всех 18 станций и всей линии в целом", - сообщили в компании.

Строительство ведётся согласно утверждённому графику.