На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка после землетрясения
По западному склону вулкана зафиксирован сход раскалённой лавы.
Сегодня, 01:26
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Сегодня, 01:26Сегодня, 01:26
131Фото: pixabay
После землетрясения, которое произошло на Камчатке и стало самым мощным в регионе с 1952 года, начал извергаться один из крупнейших действующих вулканов Ключевская Сопка, передает BAQ.KZ.
По данным камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, по западному склону вулкана зафиксирован сход раскалённой лавы.
"Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы", - говорится в сообщении.
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