После землетрясения, которое произошло на Камчатке и стало самым мощным в регионе с 1952 года, начал извергаться один из крупнейших действующих вулканов Ключевская Сопка, передает BAQ.KZ.

По данным камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, по западному склону вулкана зафиксирован сход раскалённой лавы.