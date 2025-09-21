На Камчатке продолжают фиксировать сильные подземные толчки
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Вчера, 09:46
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передаёт BAQ.KZ.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 180 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 25 километров.
