  22 Сентября, 01:24

На Камчатке продолжают фиксировать сильные подземные толчки

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Вчера, 09:46
Вчера, 09:46
Фото: Pixabay.com

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передаёт BAQ.KZ.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 180 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 25 километров.

