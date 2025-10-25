На Камчатке за минувшие сутки зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,4. Один из подземных толчков ощущался в населённых пунктах региона, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,4 произошли в течение последних 24 часов.

"В населённых пунктах ощущался один подземный толчок. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано", — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты зафиксировали два пепловых выброса на вулкане Крашенинникова. По данным МЧС, пеплопадов вблизи населённых пунктов не наблюдалось, уровень опасности для авиации не повышен.

Сейсмологи продолжают мониторинг активности региона, который остаётся одной из наиболее сейсмоопасных зон России.