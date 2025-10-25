  • 25 Октября, 11:57

На Камчатке за сутки зарегистрировали 16 афтершоков

Также специалисты зафиксировали два пепловых выброса на вулкане.

Сегодня, 11:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
90
Фото: Pixabay.com

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,4. Один из подземных толчков ощущался в населённых пунктах региона, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,4 произошли в течение последних 24 часов.

"В населённых пунктах ощущался один подземный толчок. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано", — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты зафиксировали два пепловых выброса на вулкане Крашенинникова. По данным МЧС, пеплопадов вблизи населённых пунктов не наблюдалось, уровень опасности для авиации не повышен.

Сейсмологи продолжают мониторинг активности региона, который остаётся одной из наиболее сейсмоопасных зон России.

Самое читаемое

Наверх