В субботу на Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,8, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает региональное управление МЧС РФ, подземные толчки были зафиксированы в 14:47 по местному времени (06:47 по бакинскому). Эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 94 км от Петропавловска-Камчатского.

Сила толчков составила до четырёх баллов в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Угроза цунами после землетрясения объявлена не была.