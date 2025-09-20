Землетрясение произошло на Камчатке
Вчера, 15:09
241Фото: Pixabay.com
В субботу на Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,8, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщает региональное управление МЧС РФ, подземные толчки были зафиксированы в 14:47 по местному времени (06:47 по бакинскому). Эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 94 км от Петропавловска-Камчатского.
Сила толчков составила до четырёх баллов в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Угроза цунами после землетрясения объявлена не была.
