В рамках цифровизации и повышения эффективности процедур на границе Казахстана со странами Евразийского экономического союза продолжается внедрение системы электронной очереди, передает BAQ.KZ

Сервис уже успешно функционирует на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и Кыргызстаном. Он позволяет перевозчикам заранее бронировать дату и время прибытия на пункт пропуска, что делает пересечение границы более удобным и предсказуемым.

Система интегрирована с 18 государственными информационными системами, что обеспечивает перевозчикам доступ к актуальной информации о штрафах, задолженностях и необходимых документах. Это, в свою очередь, повышает прозрачность, автоматизирует процессы и снижает влияние человеческого фактора.

С момента запуска "CarGoRuqsat" на 33 пунктах пропуска со странами ЕАЭС услугами системы воспользовались свыше 500 тысяч грузовых автомобилей.

С 20 октября 2025 года к системе будет подключен автомобильный пункт пропуска "Карасу" в Жамбылской области, что позволит расширить охват и обеспечить полноценное функционирование электронной очереди на всей протяженности границы со странами ЕАЭС.

Для регистрации перевозчикам необходимо воспользоваться мобильным приложением "CarGoRuqsat" или перейти по ссылке https://cgr.qoldau.kz/ru/start, выбрать пункт пропуска, дату и время пересечения, а также указать сведения о водителе и транспортном средстве.

Комитет государственных доходов призвал перевозчиков заранее оформлять бронирование, чтобы избежать простоев и непредвиденных задержек при пересечении границы.