"Задай новый ритм": на Кок-Тобе тысячи сердец объединили барабанами
Кульминацией вечера стал масштабный барабанный перфоманс.
На площадке Кок-Тобе движение Жаңа адамдар организовало фестиваль барабанов "Жаңа ритмге қосыл". Музыканты с барабанами, дарбуками, драм-падами и другими перкуссионными инструментами создали уникальную атмосферу, в которую могли погрузиться не только зрители, но и сами жители и гости города, передаёт BAQ.KZ.
Особое внимание привлекла презентация фирменных футболок Qazaqstan. Этот мерч стал своеобразным манифестом новой философии: "Я и есть Казахстан". Надевая футболку, человек символически заявляет, что всё происходящее в стране касается лично его, а будущее определяется его собственным выбором, словами и поступками.
Кульминацией вечера стал масштабный барабанный перфоманс с участием музыкантов и брейк-дансеров. Энергия ритмов и поддержка зрителей объединили всех в одно целое. Именно этот момент стал символическим стартом гражданской кампании "Задай новый ритм", направленной на продвижение ценностей созидания, ответственности и движения вперёд.
"Сегодняшнее событие показало, что культура перемен рождается среди тех, кто готов начинать с себя. "Задай новый ритм" — это про свободу, честность и уважение к делу. Наши футболки Qazaqstan подчёркивают, что между мной и Казахстаном нет границ: меня касается всё, что происходит в стране, ведь Я и есть Казахстан", — отметила Аружан Усенова, представитель движения Жаңа адамдар.
