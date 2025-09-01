  • 1 Сентября, 18:10
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

"Задай новый ритм": на Кок-Тобе тысячи сердец объединили барабанами

Кульминацией вечера стал масштабный барабанный перфоманс.

Сегодня, 17:29
«Жаңа адамдар» Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
80
Фото: «Жаңа адамдар»

На площадке Кок-Тобе движение Жаңа адамдар организовало фестиваль барабанов "Жаңа ритмге қосыл". Музыканты с барабанами, дарбуками, драм-падами и другими перкуссионными инструментами создали уникальную атмосферу, в которую могли погрузиться не только зрители, но и сами жители и гости города, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание привлекла презентация фирменных футболок Qazaqstan. Этот мерч стал своеобразным манифестом новой философии: "Я и есть Казахстан". Надевая футболку, человек символически заявляет, что всё происходящее в стране касается лично его, а будущее определяется его собственным выбором, словами и поступками.

Кульминацией вечера стал масштабный барабанный перфоманс с участием музыкантов и брейк-дансеров. Энергия ритмов и поддержка зрителей объединили всех в одно целое. Именно этот момент стал символическим стартом гражданской кампании "Задай новый ритм", направленной на продвижение ценностей созидания, ответственности и движения вперёд.

"Сегодняшнее событие показало, что культура перемен рождается среди тех, кто готов начинать с себя. "Задай новый ритм" — это про свободу, честность и уважение к делу. Наши футболки Qazaqstan подчёркивают, что между мной и Казахстаном нет границ: меня касается всё, что происходит в стране, ведь Я и есть Казахстан", — отметила Аружан Усенова, представитель движения Жаңа адамдар.

