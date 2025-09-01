На площадке Кок-Тобе движение Жаңа адамдар организовало фестиваль барабанов "Жаңа ритмге қосыл". Музыканты с барабанами, дарбуками, драм-падами и другими перкуссионными инструментами создали уникальную атмосферу, в которую могли погрузиться не только зрители, но и сами жители и гости города, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание привлекла презентация фирменных футболок Qazaqstan. Этот мерч стал своеобразным манифестом новой философии: "Я и есть Казахстан". Надевая футболку, человек символически заявляет, что всё происходящее в стране касается лично его, а будущее определяется его собственным выбором, словами и поступками.

Кульминацией вечера стал масштабный барабанный перфоманс с участием музыкантов и брейк-дансеров. Энергия ритмов и поддержка зрителей объединили всех в одно целое. Именно этот момент стал символическим стартом гражданской кампании "Задай новый ритм", направленной на продвижение ценностей созидания, ответственности и движения вперёд.