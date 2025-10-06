На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
Сегодня, 10:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
95Фото: Минтранспорта РК
Частный железнодорожный перевозчик "Сары-Арка компани" продолжает модернизацию подвижного состава. На направлении "Уральск – Астана" начали курсировать три новых плацкартных вагона, передает BAQ.KZ.
Они оборудованы кондиционерами, холодильниками, СВЧ-печами, розетками и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и 4G-модемы, а для обратной связи с пассажирами внедрено QR-анкетирование.
Ранее перевозчик запустил специализированный вагон, приспособленный для перевозки людей с особыми потребностями.
Всего на сегодня 23 вагона компании оснащены системами видеонаблюдения, что делает поездки комфортнее и безопаснее.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов