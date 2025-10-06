Частный железнодорожный перевозчик "Сары-Арка компани" продолжает модернизацию подвижного состава. На направлении "Уральск – Астана" начали курсировать три новых плацкартных вагона, передает BAQ.KZ.

Они оборудованы кондиционерами, холодильниками, СВЧ-печами, розетками и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и 4G-модемы, а для обратной связи с пассажирами внедрено QR-анкетирование.

Ранее перевозчик запустил специализированный вагон, приспособленный для перевозки людей с особыми потребностями.

Всего на сегодня 23 вагона компании оснащены системами видеонаблюдения, что делает поездки комфортнее и безопаснее.