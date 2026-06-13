На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?

О том, что огромный участок земли в границах улиц Л.Беды-Маяковского-Наримановской-Джамбула-Фролова и проспекта Абая отдадут под застройку школы, стало известно весной прошло года. Несколько десятилетий на этом месте была развернута торговля вещами под открытом небом, которая постепенно перешла в контейнеры и бутики и стала полноценным Наримановским рынком. Из-за строительства школы рынок решили снести, чем вызывали недовольство не только нескольких сотен торговцев, но и владельцев жилых домов. Как выяснилось, освобождаемый под возведение школы участок затронул и несколько частных строений. Несогласие тех и других стало поводом для судебных исков со стороны акимата Костаная.

Недавно выяснилось, что школу будут строить не за счет государственных средств, а за счет инвестора, которого пока нет. Кроме того, к расчищаемому под социальный объект участку нужно подвести коммуникации, поэтому сроки строительства могу растянутся на несколько лет.

Больше половины не согласны

Снос старейшего рынка Костаная в южной части города вызвал возмущения горожан сразу после того, как об этом объявили. Снос власти обосновали государственной надобностью - на его месте планируют построить большую школу на 1 200 мест. Это означает, что оценку жилья и коммерческих строений собственников производили государственные органы и она не всегда соответствовала рыночной цене.

Общая площадь земельного участка Наримановского рынка около 2,5 гектаров. Всего на госнужды хотели изъять 36 участков. Но больше половины владельцев категорически отказались и подали иски.

На начало года по данным отдела земельных отношений 15 владельцев все еще отказывались отдавать жилье за ту цену, которую назначило государство. Соответственно на них подали в суд о принудительном изъятии в соответствии с имеющейся оценкой.

Фото Аскар Кенжетаев.

Аким города поручил до 1 июня 2026 года расчистить территорию бывшего рынка, а до конца года начать строительство школы.

Суды в активной фазе

Сейчас на месте Наримановского рынка все еще остаются строения. Их немного, но без демонтажа полностью зачистить территорию не могут, поэтому процесс затянулся. И похоже растянется на все лето.

«К нам с жалобами бизнесмены Наримановского рынка не обращались. Но там проходила государственная оценка участков. Это означает: какую оценку государство дало, такую цену и заплатит. Если владелец не согласен, то решить этот вопрос можно было только через суд", - сообщил заместитель руководителя отдела предпринимательства акимата Костаная Аят Даненов.

По его словам, при выкупе участков частной компанией владельцы имеют право договариваться и торговаться по цене. При государственной оценке вопросы решаются именно через суд.

Фото Аскар Кенжетаев.

Юрист отдела земельных отношений акимата Костаная Али Фараджанов сообщил, что судебный процессы еще идут.

"В активной фазе сейчас три иска, которые рассматриваются судом первой инстанции. Два владельца коммерческой недвижимости не согласились с оценкой и один хозяин дома. Согласно процессуальным нормам, судебные разбирательства могут затянутся еще месяца на два. И без решения суда мы не сможем снести оставшиеся здания", - пояснил юрист.

Также он сообщил, что до недавнего времени в суде рассматривалось около 10 исков. По владельцам, которые не предоставили суду собственной оценки недвижимости, решения вынесены не в пользу собственников. Тем, у кого была независимая оценка, удалось добавить несколько миллионов к той сумме, которую предложило государство. Всего на выкуп участков бюджет потратил около 1,5 млрд тенге.

Без коммуникаций и без инвестора

Важно отметить, что для строительства школы инвестора пока не нашли. Более того на данном этапе даже не проработаны инфраструктурные вопросы под будущий социальный объект. Непонятно, откуда и за чей счет будут подводить теплоснабжение, воду и электричество. Ведь Наримановский рынок был стихийным и не имел никаких коммуникаций. Именно подведение инженерных сетей может обойтись дороже чем само строительство школы.

Фото Аскар Кенжетаев.

Горожан беспокоит и тот факт, что в Костанае остаются не достроенными две большие школы в двух новых районах - Кунае и Береке. Их строительство сопровождается скандалами уже несколько лет несмотря на то, что деньги выделяло государство.

"А кровля не обвалится, как в школе в Кунае?" "Вы сначала школы в Берке достройте, потом за новую беритесь!" "В советское время на месте Наримановского рынка была школа, все было продумано. Ее снесли, теперь снова строить?" - возмущаются костанайцы в социальных сетях.

Жители города, опасаются: если инвестор для строительства школы не найдется, землю, где стоял Наримановский рынок после полной расчистки, могут отдать под возведение очередных "человейников". Район – подходящий, тихий, недалеко от центра, рядом есть магазины.

"Школа утверждена планом детальной планировки по застройке города в мае прошлого года, поэтому этот участок нельзя отдавать под застройку коммерческого жилья", - заверил юрист отдела земельных отношений.

Фото Аскар Кенжетаев.

Тем временем в отделе строительства акимата Костаная сообщили, что поиски инвестора продолжаются. Условия реализации проекта по строительству школы и в частности, за чей счет будут подводиться коммуникации, еще на стадии обсуждения. Ориентировочная сумма возведения социального объекта - около 9 млрд тенге, не считая затрат на коммуникации.

Сумма внушительная, поэтому как долго будут искать инвестора никто сказать не может. Но рынок уже снесен, недовольство предпринимателей и жильцов приглушено, а огромный участок почти в центре города – пустует.