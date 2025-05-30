На месте старых домов перед ТЦ "Тулпар" в Астане появится сквер
В Байқоңыре появится новый сквер.
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В районе Байқоңыр столицы начались работы по сносу устаревших зданий и незаконных торговых объектов, расположенных перед торговым центром "Тулпар". Эти постройки давно утратили своё назначение и не соответствовали требованиям городской среды, передает BAQ.KZ.
На освободившемся участке стартует проект благоустройства территории, в рамках которого появится современный общественный сквер — открытая, комфортная зона для отдыха, прогулок и встреч.
Создание сквера станет важным элементом в развитии района, повышая его привлекательность и улучшая качество жизни горожан. Проект направлен на обновление городской инфраструктуры, формирование безопасного и уютного пространства, а также ликвидацию хаотичной и несанкционированной застройки.
Работы проводятся в рамках системного подхода к благоустройству районов и созданию гармоничной, доступной городской среды.
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