В районе Байқоңыр столицы начались работы по сносу устаревших зданий и незаконных торговых объектов, расположенных перед торговым центром "Тулпар". Эти постройки давно утратили своё назначение и не соответствовали требованиям городской среды, передает BAQ.KZ.

На освободившемся участке стартует проект благоустройства территории, в рамках которого появится современный общественный сквер — открытая, комфортная зона для отдыха, прогулок и встреч.

Создание сквера станет важным элементом в развитии района, повышая его привлекательность и улучшая качество жизни горожан. Проект направлен на обновление городской инфраструктуры, формирование безопасного и уютного пространства, а также ликвидацию хаотичной и несанкционированной застройки.

Работы проводятся в рамках системного подхода к благоустройству районов и созданию гармоничной, доступной городской среды.