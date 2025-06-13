На месторождении "Созак" планируют начать добычу трудноизвлекаемого газа
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао, передает BAQ.KZ.
Обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации проекта по добыче сложноизвлекаемого газа. Данный проект реализуется на месторождении "Созак" в Кызылординской области.
Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества на взаимовыгодных условиях и в раскрытии потенциала нетрадиционных ресурсов для укрепления энергетической безопасности и обеспечения экономического роста страны.
По итогам обсуждения стороны отметили, что работы будут продолжены на уровне рабочих групп.
Справочно: Geo-Jade Petroleum – крупнейшая китайская компания по разведке, добыче нефти и газа, которая работает в Казахстане более 10 лет. Ранее компанией реализован в РК ряд крупных проектов на сумму свыше $3 млрд и создано порядка 1 тыс. постоянных рабочих мест для местного населения.
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