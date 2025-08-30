На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершены основные работы по ликвидации последствий утечки нефти, произошедшей 29 августа, передает BAQ.KZ. Режим локальной чрезвычайной ситуации в акватории снят, сообщили в консорциуме.

По данным штаба руководства операцией, решение о завершении работ принято 30 августа после объективного контроля поверхности моря. Специалисты зафиксировали отсутствие признаков нефтяных пятен в акватории терминала.

Напомним, утечка произошла во время погрузки танкера через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2. В результате срабатывания морского разрывного соединения плавучего рукава часть нефти вышла на поверхность моря. Пострадавших не было, угрозы возгорания также не возникло. В ликвидации последствий были задействованы значительные силы: 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров, 9 плавучих емкостей, а также свыше километра боновых заграждений. Собранная нефтеводяная эмульсия передана на терминал для последующей утилизации.

В консорциуме подчеркнули, что на протяжении всей операции проводился регулярный экологический мониторинг. Специалисты не выявили превышений загрязняющих веществ в воде и воздухе. Кроме того, была проверена прибрежная зона от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. Нефтяных загрязнений и пленок не обнаружено, что подтверждено видеоматериалами и комментариями местных жителей.

Объем вытекшей нефти пока уточняется. Причины инцидента расследуются. КТК заявляет, что продолжит экологический мониторинг в акватории терминала и на прилегающей территории не менее двух раз в сутки.