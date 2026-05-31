На обходной дороге Астаны введено временное закрытие движения

АО «НК «ҚазАвтоЖол» ҚазАвтоЖол сообщает о временном ограничении движения на участке автомобильной дороги «Обход города Астана».

Согласно информации компании, с 2026 года на отрезке км 8-22 проводятся работы по среднему ремонту, в связи с чем движение автотранспорта будет полностью закрыто до 15 июня 2026 года.

На период ремонта движение в направлении города Караганда организовано по объездному маршруту через направления Костанай, Кокшетау, Косшы и далее в Караганду.

На участке проведения работ установлены временные дорожные знаки и информационные указатели, обеспечивающие навигацию для водителей.

В компании призвали автомобилистов заранее планировать маршрут поездок, соблюдать требования временных знаков, скоростной режим и правила дорожного движения.