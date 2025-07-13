На озере Балхаш спасли женщину, которую унесло течением
Она не смогла доплыть до берега из-за сильного течения
Сегодня, 05:35
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Сегодня, 05:35Сегодня, 05:35
80Фото: freepik.com
В городе Приозерск Карагандинской области сотрудники МЧС спасли женщину из воды, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС РК, инцидент произошёл на озере Балхаш. Женщина 1995 года рождения не смогла доплыть до берега из-за сильного течения. По предварительным данным, она пыталась доплыть до спасательного круга, который унесло течением, но не справилась с напором воды. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили женщину на берег.
"Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована", - говорится в сообщении.
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