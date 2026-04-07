В Талгарском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристке, оказавшейся в трудной ситуации в горах, передает BAQ.kz

Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров. Девушка 2001 года рождения отправилась в горы одна. Во время спуска она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Спасатели поддерживали с ней связь и установили её точное местоположение. Прибыв на место, они согрели туристку, напоили горячим чаем и надели на неё тёплую одежду. Затем девушку сопроводили до контрольно-спасательного поста «Бутакты».

Операция проходила в сложных условиях: густой туман, труднопроходимый рельеф и глубокий снег.

Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. После этого она самостоятельно отправилась домой.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: