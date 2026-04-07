На пике Букреева спасли туристку, повредившую ногу

МЧС РК Сегодня 2026, 03:30
Фото: МЧС РК

В Талгарском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристке, оказавшейся в трудной ситуации в горах, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров. Девушка 2001 года рождения отправилась в горы одна. Во время спуска она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Спасатели поддерживали с ней связь и установили её точное местоположение. Прибыв на место, они согрели туристку, напоили горячим чаем и надели на неё тёплую одежду. Затем девушку сопроводили до контрольно-спасательного поста «Бутакты».

Операция проходила в сложных условиях: густой туман, труднопроходимый рельеф и глубокий снег.

Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. После этого она самостоятельно отправилась домой.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности:

  • не ходить в горы в одиночку;
  • заранее сообщать близким маршрут и время возвращения;
  • учитывать погодные условия;
  • брать с собой средства связи и запасные аккумуляторы;
  • надевать подходящую одежду и снаряжение.

