На пике Букреева спасли туристку, повредившую ногу
Инцидент произошёл на высоте 2900 метров.
Сегодня 2026, 03:30
100Фото: МЧС РК
В Талгарском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристке, оказавшейся в трудной ситуации в горах, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров. Девушка 2001 года рождения отправилась в горы одна. Во время спуска она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.
Спасатели поддерживали с ней связь и установили её точное местоположение. Прибыв на место, они согрели туристку, напоили горячим чаем и надели на неё тёплую одежду. Затем девушку сопроводили до контрольно-спасательного поста «Бутакты».
Операция проходила в сложных условиях: густой туман, труднопроходимый рельеф и глубокий снег.
Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. После этого она самостоятельно отправилась домой.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности:
- не ходить в горы в одиночку;
- заранее сообщать близким маршрут и время возвращения;
- учитывать погодные условия;
- брать с собой средства связи и запасные аккумуляторы;
- надевать подходящую одежду и снаряжение.
