В депо главе города продемонстрировали процесс эксплуатации и ремонта подвижного состава, передаёт BAQ.kz.

Директор КГП "Метрополитен" Алмасбек Орынбеков доложил, что в следующем году планируется проведение косметического ремонта всех 11 действующих станций и установка раздвижных платформенных дверей для повышения безопасности пассажиров.

Как уточнили в акимате города, на сегодня протяженность линии метро Алматы составляет 13,4 км. Продолжается строительство перегонных тоннелей и новой станции "Калкаман". С момента ввода в эксплуатацию метрополитен города перевез более 165 млн пассажиров.