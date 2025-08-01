  • 1 Августа, 20:13

На платформах метро Алматы установят раздвижные двери для безопасности пассажиров

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил Центр диспетчерского управления и электродепо метрополитена города.

Сегодня, 19:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
116
Фото: Pixabay.com

В депо главе города продемонстрировали процесс эксплуатации и ремонта подвижного состава, передаёт BAQ.kz.

Директор КГП "Метрополитен" Алмасбек Орынбеков доложил, что в следующем году планируется проведение косметического ремонта всех 11 действующих станций и установка раздвижных платформенных дверей для повышения безопасности пассажиров.

Как уточнили в акимате города, на сегодня протяженность линии метро Алматы составляет 13,4 км. Продолжается строительство перегонных тоннелей и новой станции "Калкаман". С момента ввода в эксплуатацию метрополитен города перевез более 165 млн пассажиров.

Самое читаемое

Наверх