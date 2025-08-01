На платформах метро Алматы установят раздвижные двери для безопасности пассажиров
Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил Центр диспетчерского управления и электродепо метрополитена города.
Сегодня, 19:03
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Сегодня, 19:03Сегодня, 19:03
116Фото: Pixabay.com
В депо главе города продемонстрировали процесс эксплуатации и ремонта подвижного состава, передаёт BAQ.kz.
Директор КГП "Метрополитен" Алмасбек Орынбеков доложил, что в следующем году планируется проведение косметического ремонта всех 11 действующих станций и установка раздвижных платформенных дверей для повышения безопасности пассажиров.
Как уточнили в акимате города, на сегодня протяженность линии метро Алматы составляет 13,4 км. Продолжается строительство перегонных тоннелей и новой станции "Калкаман". С момента ввода в эксплуатацию метрополитен города перевез более 165 млн пассажиров.
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