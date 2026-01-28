  • 28 Января, 11:04

На побережье Алаколя установят спасательные вышки и пирсы

Сегодня, 09:59
акимат области Жетысу Сегодня, 09:59
Сегодня, 09:59
Фото: акимат области Жетысу
В текущем году на побережье озера Алаколь намерены улучшить туристическую инфраструктуру и качество сервиса. Для этого здесь дополнительно будут установлены 100 мусорных контейнеров, 40 кабин для переодевания, 40 биотуалетов, 40 спасательных вышек, 13 км буйковых линий и 8 пирсов. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе заседания Правительства в селекторном режиме под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ. cо ссылкой на пресс-службу акима области.

Как отметил глава региона, для обеспечения постоянного санитарного содержания прибрежных территорий озера Алаколь создано коммунальное предприятие "Алакөл Тазалық". В настоящее время для материально-технического обеспечения предприятия из местного бюджета выделены необходимые средства и приобретено 20 единиц специальной техники.

Фото: пресс-служьа акима области Жетысу

Говоря о работе по улучшению туристической инфраструктуры, стоит отметить, что ранее была полностью завершена реконструкция автомобильных дорог от города Талдыкорган до побережья Алаколь и "Ушарал – Достык". Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в г.Ушарал, созданы условия для приема крупных воздушных судов. При этом в ходе летнего сезона прошлого года были субсидированы авиарейсы из городов Астана и Алматы. Следующий шаг – разработана проектно-сметная документация по реконструкции данного аэропорта.

Также в направлении Алаколя курсирует 12 поездов из городов Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Кызылорда, а с 2023 года запущен поезд "Тальго" по маршруту "Астана-Достык".

– В прошлом году на побережье Алаколя между селами Бесколь и Акши завершено строительство 57 км линий электропередачи и двух подстанций. В селе Акши ведется строительство канализационной системыВ 2024 году завершена первая очередь – полностью построены канализационные сети. Реализуется первый этап строительства берегоукрепляющей дамбыпроект второго этапа находится на стадии прохождения государственной экспертизы. А в целях усиления контроля за движением плавательных средств и обеспечения безопасности отдыхающих утверждены Правила общего водопользования, – сказал Б. Исабаев.

По информации пресс-службы акима области, на побережье озера Алаколь функционируют 277 туристических объектов. При этом в 2025 году введены в эксплуатацию 17 новых.

